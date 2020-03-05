Президент Володимир Зеленський відвідав сьогодні Нові Санжари, де зустрівся з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями, які два тижні провели на обсервації.

Трансляцію здійснював Офіс президента України.

Разом із президентом на територію медцентру “Нові Санжари” прибули голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко, очільник МВС Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Зеленський привітав людей із випискою і окремо подякував колишньому міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій, яка провела два тижні разом із евакуйованими.

“Хочу подякувати окремо Національній гвардії, МВС, міністру внутрішніх справ, голові Полтавської обладміністрації. Ця ситуація була йому перевіркою, і ми тепер розуміємо, що в цій галузі у нас точно міцний хлопець. Також хочу подякувати нашій прекрасній пані Скалецькій. Упевнений, що ми її не “втратимо”, – заявив Зеленський.

Він уточнив, що під час приїзду в Нові Санжари евакуйованих спостерігалося “штучне блокування”, з яким “розберуться правоохоронні органи”.

Зеленський також попросив людей найближчим часом якомога менше їздити за кордон.

“Ви знаєте, що він (коронавірус, – ред.) скрізь, не тільки в Китаї, але і в Європі… У нас є зафіксований випадок у Чернівцях у людей, які приїхали з Італії. Все буде нормально. Але я хотів би (сказати , – ред.): побудьте трохи в Україні. Це дуже важливо. Мені здається, що зараз той час, коли можна займатися туризмом всередині країни”, – наголосив він.

Під час заходу Зеленський роздав подарунки дітям, які перебували на обсервації: хлопчикам дісталися футбольні м’ячі, а дівчаткам – великі рожеві ведмеді (одного з них йому передав очільник МВС Арсен Аваков, котрий стояв поруч).

Також Зеленський подарував годинник одному з евакуйованих українців, у якого сьогодні день народження (за даними ОПУ, це дитячий тренер з фехтування Євген Стаценко).

“Я думаю, що ви запам’ятаєте Нові Санжари на все життя. І повертайтеся сюди відпочивати”, – заявив Зеленський під кінець зустрічі.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.