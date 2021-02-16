Про це повідомляється на сайті президента.
“Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми – серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі та робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн”, – сказав Зеленський.
За словами секретаря Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в “Експо-2020” Аліни Шишкіної, основна мета – це ребрендинг України як “надійної країни-партнера, з якою хочеться працювати, торгувати та яку хочеться побачити на власні очі”.
Будівля загальною площею 2600 кв. м (4 поверхи та 15 м заввишки) буде оформлена з використанням української стилістики та орнаменту, а архітектурний образ павільйону втілює ідею колоса пшениці.
На вході до павільйону буде розташоване пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.
Також у павільйоні будуть зони, присвячені культурі та сучасному українському мистецтву, щоб показати креативність та інноваційність українців.
Повідомляється, що український павільйон запрацює в тестовому режимі тільки на початку серпня 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та перша леді прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого.
- Також в Офісі президента повідомили, що Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Варто зазначити, що українські права визнаються в ОАЕ з 2007 року.