Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська в рамках офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати відвідали Всесвітню міжнародну виставку "Експо-2020" в Дубаї, яка через пандемію COVID-19 відкриється тільки в жовтні 2021 року.

Про це повідомляється на сайті президента.

“Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми – серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі та робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн”, – сказав Зеленський.

За словами секретаря Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в “Експо-2020” Аліни Шишкіної, основна мета – це ребрендинг України як “надійної країни-партнера, з якою хочеться працювати, торгувати та яку хочеться побачити на власні очі”.

Будівля загальною площею 2600 кв. м (4 поверхи та 15 м заввишки) буде оформлена з використанням української стилістики та орнаменту, а архітектурний образ павільйону втілює ідею колоса пшениці.

На вході до павільйону буде розташоване пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.

Також у павільйоні будуть зони, присвячені культурі та сучасному українському мистецтву, щоб показати креативність та інноваційність українців.

Повідомляється, що український павільйон запрацює в тестовому режимі тільки на початку серпня 2021 року.