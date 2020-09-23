Про це йшлося в його виступі на 75-й щорічній сесії Генасамблеї ООН.

Звертаючись до присутніх на засіданні, Зеленський нагадав про брутальні порушення прав людини в Криму, переслідування українців та кримських татар, посилення мілітаризації півострова.

Президент закликав лідерів країн-друзів Україні до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова.

“Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова”, — сказав Зеленський.

Крім того, президент закликав підтримати оновлену резолюцію Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”, яку Україна має винести на розгляд Генасамблеї до кінця цього року.

За словами Зеленського, найголовніше — щоб питання Криму та Донбасу не стали “звичними елементами міжнародного пейзажу”.