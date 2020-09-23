Про це йшлося в його виступі на 75-й щорічній сесії Генасамблеї ООН.
Звертаючись до присутніх на засіданні, Зеленський нагадав про брутальні порушення прав людини в Криму, переслідування українців та кримських татар, посилення мілітаризації півострова.
Президент закликав лідерів країн-друзів Україні до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова.
“Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова”, — сказав Зеленський.
Крім того, президент закликав підтримати оновлену резолюцію Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”, яку Україна має винести на розгляд Генасамблеї до кінця цього року.
За словами Зеленського, найголовніше — щоб питання Криму та Донбасу не стали “звичними елементами міжнародного пейзажу”.
Нагадаємо, на момент анексії Криму в.о. президента України був Олександр Турчинов. Саме його неодноразово звинувачували в тому, що він не дав команду українській армії й військово-морському флоту чинити збройний опір російським військам. Сам Турчинов заявляв, що віддавав наказ стріляти, але військові в Криму відмовилися його виконати.
Упродовж останніх місяців президент Володимир Зеленський неодноразово повторював тезу про “легку здачу Криму”.
“Скажу вам відверто, ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам перешкодити цьому”, – заявив Зеленський в липні поточного року.
На думку президента, ті, хто допустив “легку здачу Криму”, мають нести відповідальність.
“Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь”, – сказав президент в серпневому інтерв’ю для Euronews.
- Про те, чому Зеленський звинувачує у здачі Криму та Донбасу Порошенка і Турчинова, а не Росію, читайте в статті #Букв.