Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістом “Української правди” Романом Кравцем на полях Ялтинської міжнародної конференції (YES).

Відповідне відео журналіст розмістив на своїй сторінці в Facebook.

У ролику можна побачити, як Володимир Зеленський йде, спілкуючись з журналістом. Поруч — голова Офісу президента Андрій Єрмак, решта представників ОПУ та Віктор Пінчук. Останній — підприємець, політик, мільярдер, зять другого президента України Леоніда Кучми. Пінчук виступив ініціатором конференції “Ялтинська європейська стратегія” (YES).

Зеленський, спілкуючись із журналістом, звинувачував його в “зміні фактів”. Також президент заявив, що є “дуже професійною людиною в тому напрямі”, в якому працює журналіст.

На заперечення журналіста стосовно цього президент відповів зауваженням про те, що представник медіа має уважно вислуховувати відповіді осіб, яких інтерв’ює.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях.

Також повідомлялося, що в Офісі президента створять пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.

У грудні 2020 року Володимир Зеленський порівняв журналістів українських Інтернет-видань з “жіночками”, що сидять на лавці біля під’їзду.