Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від “СН” Олександр Качура.
Засідання фракції проходило в конференц-залі в будівлі Парламенту. Представників ЗМІ до зали не пускали. На підходах до неї знаходилися представники Управління держохорони.
Як повідомив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, більшість фракції погодилося підтримати законопроєкт №2078-10 “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”.
“Сьогодні планується розгляд питання щодо ринку землі, і президент ще раз озвучив нашу спільну ідеологічну позицію і закликав депутатів підтримати цей важливий законопроєкт”, – розповів Корнієнко.
Підсумки засідання прокоментував і голова фракції Давид Арахамія. На запитання журналістів, що говорив Зеленський “слугам народу”, він повідомив: “Сказав, щоб ми виконували свої позиції: те, що ми обіцяли людям, потрібно це і робити”.
Варто зазначити, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання Парламенту, після чого відразу оголосив перерву на 30 хвилин на прохання двох фракцій. Він закликав голів фракцій зібратися в його кабінеті.
- Напередодні Давид Арахамія повідомляв #Буквам, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з фракцією “Слуги народу” перед голосуванням по законопроєкту за відкриття ринку землі.
- Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.