Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський провів у Верховній Раді зустріч із нардепами від фракції "Слуги народу" по земельному законопроєкту.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від “СН” Олександр Качура.

Засідання фракції проходило в конференц-залі в будівлі Парламенту. Представників ЗМІ до зали не пускали. На підходах до неї знаходилися представники Управління держохорони.

Як повідомив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, більшість фракції погодилося підтримати законопроєкт №2078-10 “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”.

“Сьогодні планується розгляд питання щодо ринку землі, і президент ще раз озвучив нашу спільну ідеологічну позицію і закликав депутатів підтримати цей важливий законопроєкт”, – розповів Корнієнко.

Підсумки засідання прокоментував і голова фракції Давид Арахамія. На запитання журналістів, що говорив Зеленський “слугам народу”, він повідомив: “Сказав, щоб ми виконували свої позиції: те, що ми обіцяли людям, потрібно це і робити”.

Варто зазначити, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання Парламенту, після чого відразу оголосив перерву на 30 хвилин на прохання двох фракцій. Він закликав голів фракцій зібратися в його кабінеті.