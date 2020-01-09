Відповідний пост був опублікований в офіційному Twitter-акаунті Глави держави.

В англомовній версії поста, опублікованого Володимиром Зеленським о 20:03 за київським часом, замість “Canada” було написано “Canadia”. Канадські користувачі миттєво відреагували на це, нагадавши, як називається держава, в якій вони живуть.

Пізніше — о 21:36 за київським часом — Зеленський опублікував новий, виправлений пост, видаливши попередній.

При цьому версія поста українською мовою залишилася такою, яка була. Вона була опублікована в той же час, що й пост з помилкою — о 20:04 за київським часом.

Зазначимо, що назва “Канада” використовується в якості жартівливої назви держави. В онлайн-словнику слів та фраз англомовного сленгу Urban Dictionary є безліч некоректних статей про те, що держава могла б називатися саме так. Ось деякі з них:

У гумористичному контексті слово використано, наприклад, в книзі письменника Верна Едстрома “White Trash Etiquette: The Definitive Guide to Upscale Trailer Park Manners”.