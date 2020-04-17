Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні від коронавірусної інфекції загинули 150 осіб. Це на 25 більше, ніж інформували в МОЗ.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Статистика, вона, на жаль, правдива. Вона така є. Зараз, дивіться, у нас 4,5 тисячі… Ну, трошки більше… Захворілих. З них 150 летальних. 150 летальних”, — сказав він.

Варто зазначити, що вранці 17 квітня Міністерство охорони здоров’я поінформувало тільки про 125 летальних випадки серед хворих на коронавірус.

Зеленський заявив, що від короновірусу 150 летальних випадків Зеленський заявив, що в Україні 150 летальних випадків від COVID-19. Це на 25 більше, ніж інформували в МОЗ…Президент щось знає, чи це так, наперед?🤔https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-v-ukraine-150-letalnyh-sluchaev-ot-covid-19/ Gepostet von Букви am Freitag, 17. April 2020