Зеленський вакцинувався проти COVID-19

Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

Щеплення глава держави отримав під час робочої поїздки в зону проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області.

“Зробив щеплення проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандувача. Тією ж вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена в Україну першою і введена мільйонам людей в світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень”, – заявив Зеленський.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021