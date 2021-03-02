Зеленський вакцинувався проти COVID-19

Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.
Щеплення глава держави отримав під час робочої поїздки в зону проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області.
“Зробив щеплення проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандувача. Тією ж вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена в Україну першою і введена мільйонам людей в світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень”, – заявив Зеленський.
Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021
Зазначимо, що записатися в чергу на вакцинацію можна на порталі державних послуг онлайн “Дія”, а також за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.
За минулу добу, 1 березня, щеплення проти COVID-19 отримали 1 764 особи. Від початку кампанії щеплено 4 905 осіб. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Станом на 28 лютого в Україні вакцинували 3141 людину. При цьому 90 — в неділю.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- 1 березня в Україні дозволили вакцинувати громадських діячів проти COVID-19. Це будуть робити, аби популяризувати щеплення у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин.