Президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Його приліт зафіксували журналісти програми “Схеми”.

У повідомленні сказано, що президент повернувся чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі, тобто майже через добу після авіакатастрофи в Ірані. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).

Голова держави повертався зі столиці Оману, Маската, літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN. Літак належить перевізнику VistaJet, головний офіс якої розташований на Мальті.

У той же час журналісти нагадали, що прес-служба президента вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в країну з Оману.

“Схеми” зафіксували, як до літака під’їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який поїхав на Банкову і вже через 15 хвилин був быля Офісу президента.

Після прибуття автомобіля, в ОП запалили світло на третьому поверсі, де розташовано кабінет президента.

Журналісти підкреслили, що вартість такого перельоту може коштувати десятки тисяч доларів, і невідомо хто його оплатив, враховуючи, що Зеленський літав в Оман “з сім’єю, регулярним рейсом за свій рахунок”.

#Букви чекають коментар з цього приводу від прес-секретаря президента Юлії Мендель.