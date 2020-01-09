Його приліт зафіксували журналісти програми “Схеми”.
У повідомленні сказано, що президент повернувся чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі, тобто майже через добу після авіакатастрофи в Ірані. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).
Голова держави повертався зі столиці Оману, Маската, літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN. Літак належить перевізнику VistaJet, головний офіс якої розташований на Мальті.
У той же час журналісти нагадали, що прес-служба президента вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в країну з Оману.
“Схеми” зафіксували, як до літака під’їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який поїхав на Банкову і вже через 15 хвилин був быля Офісу президента.
Після прибуття автомобіля, в ОП запалили світло на третьому поверсі, де розташовано кабінет президента.
Журналісти підкреслили, що вартість такого перельоту може коштувати десятки тисяч доларів, і невідомо хто його оплатив, враховуючи, що Зеленський літав в Оман “з сім’єю, регулярним рейсом за свій рахунок”.
#Букви чекають коментар з цього приводу від прес-секретаря президента Юлії Мендель.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що станом на вчорашній день не було передумов забороняти авіаперельоти в повітряному просторі Ірану.