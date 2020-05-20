В американській пресі написали про те, як Володимир Зеленський знову став фігурантом в американському передвиборному суперництві між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

Про це йдеться в статті американського видання The Washington Post, дослівний переклад якої надають #Букви.

“Президент України Володимир Зеленський в середу доручив силовикам розслідувати відео приватних телефонних розмов між віце-президентом США Джо Байденом і тодішнім Президентом України Петром Порошенком, які відбулися кілька років тому, і сказав, що розмови слід розцінювати як державну зраду.

На прес-конференції в Києві в Маріїнському парку, присвяченій першій річниці його президентства, Зеленський знову втягнув себе в американську політику всього через вісім місяців після телефонної розмови з президентом Трампом, що став причиною справи про імпічмент.

Записи, які вперше прозвучали на прес-конференції у вівторок в Києві, розповіли небагато нового про роль Байдена у відставці українського генерального прокурора чотири роки тому. Але Зеленський своїми словами на прес-конференції може мати на меті одночасно умиротворити Трампа, дискредитувати Порошенка як суперника і заплутати розслідувачів.

“Звичайно, я чув розмову Порошенка і Байдена. Я думаю, це не останнє, що побачать українці. Прокурори, силові відомства повинні відреагувати. Генеральний прокурор України зареєстрував кримінальне провадження за запитом депутата Деркача вчора. Вони будуть розслідувати”.

За кілька годин до прес-конференції Зеленський написав для американського видання New York Times, що “історія імпічменту некомфортна для нього”.

“Це відвернуло Америку і міжнародну увагу від проблем, які мають більше значення для України, і втягнуло нашу країну в історію про Президента Трампа.

Плівки Байдена-Порошенка, ймовірно, будуть мати такий же ефект. Офіс генерального прокурора України анонсував в середу відкриття провадження про державну зраду і зловживання владою на підставі затвердження депутата Деркача про те, що записи свідчать про вплив Байдена на Порошенка.

Олександр Качура, член партії Зеленського “Слуга народу” також анонсував в середу, що він має намір створити парламентську тимчасову слідчу комісію для вивчення заяви Деркача.

Записи демонструють, що Байден, як він сам раніше і говорив публічно, пов’язував гарантії кредиту для України з боку США в 2015 році з відставкою тодішнього генерального прокурора України Віктора Шокіна. Але Деркач, позафракційний депутат українського парламенту, який раніше асоціювався з проросійською парламентською фракцією, а також в минулому мав зв’язки з російською розвідкою, використав нові плівки для створення ряду недоведених звинувачень.

Деркач сказав, що отримав записи від “журналістів-розслідувачів” і заявив, що вони були записані Порошенком.

“Аудіозаписи, опубліковані Деркачем, проросійським депутатом, були сфабриковані, щоб дискредитувати Україну і втягнути її в американську передвиборчу кампанію”, – сказав в заяві нардеп від фракції “Європейської солідарності” і П’ятий Президент України Петро Порошенко.

“По суті, це російська провокація, яка не має нічого спільного з реальністю. Мета цього – підірвати двопартійну підтримку України з боку США, яка будувалася протягом п’яти років Президентом Петром Порошенком і повернути нашу країну в сферу впливу Росії, а також послабити міжнародну проукраїнську коаліцію “.

Політичне суперництво між Зеленським і Порошенком почалося з президентської кампанії рік тому, яку виграв Зеленський. Порошенко звинувачував Зеленського в тому, що той був інструментом олігархів з російськими інтересами. Зеленський звинувачував Порошенка і його адміністрацію в корупції і поганому управлінні державою.

“Я не ваш опонент, я – ваш вирок”, – говорив Зеленський Порошенку на їх президентських дебатах.

Після програшу виборів Порошенко був допитаний в якості свідка в більш ніж десяти кримінальних провадженнях. У лютому прокуратура загрожувала заарештувати його, якщо Порошенко не з’явиться на допит.

Уряди західних держав висловлювали стурбованість, що колишнього Президента переслідують з політичних мотивів, однак українська влада заперечувала, що справи є політичними.

Рудольф Джуліані, який працює персональним адвокатом Трампа, зустрічався з Деркачем під час своєї поїздки до Києва в грудні 2019 року. В опублікованих записах немає свідчень на користь старих звинувачень з боку Джуліані про те, що Байден вимагав відставки Шокіна для того, щоб допомогти своєму синові, Хантеру Байдену. У той же час Байден-молодший заробляв від 50 до 100 тисяч доларів на місяць в українській газовій компанії Burisma, відносно власника якої, колишнього міністра, зараз в Україні також ведеться розслідування.

У плівках, опублікованих у вівторок, Байден не згадує компанію Burisma або свого сина. Звільнення Шокіна не було одностороннім дією Байдена, прокурор був відправлений у відставку по ходу антикорупційних реформ, розроблених Державним департаментом США разом з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Офіс президента Володимира Зеленського є частиною російської спецоперації проти України.