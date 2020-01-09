Президент України Володимир Зеленський посеред ночі, після прибуття з відпочинку в Омані, зібрав нараду з приводу катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Зеленський, зокрема, заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.

“Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді під головуванням Володимира Зеленського наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставин трагедії, не варто маніпулювати інформацією”, – відзначили в ОПУ.

Також зазначено, що зараз проводиться робота з родичами українців, котрі загинули в Ірані, їм надається психологічна допомога. Сім’ї повинні отримати страхові виплати.

Також відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація і репатріація тіл з Ірану.

Варто відзначити, що на фото, опублікованому прес-службою глави держави, відсутні глава СБУ Іван Баканов і глава ОПУ Андрій Богдан. Раніше Баканов був помічений на популярному гірськолижному курорті у Франції.

Як раніше повідомляли журналісти програми “Схеми”, Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).

Водночас прес-служба президента ще вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в Україну з Оману.

З аеропорту Зеленський попрямував на Банкову, і через деякий час в будівлі ОПУ увімкнули світло на третьому поверсі, де розташований кабінет президента.