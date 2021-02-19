Роз’яснення оприлюднила пресслужба Офісу президента.
Так, Зеленський просить Верховну Раду вилучити із закону “норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною”.
“Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу. Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України”, – наголошується в повідомленні ОПУ.
На думку Зеленського, “якщо протягом тривалого часу нардепи не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства”.
Сьогодні під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді прем’єр Денис Шмигаль закликав нардепів підтримати пропозиції президента.
“Юрій Вітренко – перший заступник міністра енергетики, виконує обов’язки міністра енергетики. У мене буде велике прохання: вчора було накладено вето на відповідний законопроєкт, що не дало можливості в.о. міністра енергетики управляти міністерством. Зокрема, що дуже важливо, підписати річні бюджетні програми. А це означає, що виплата зарплат шахтарям стоїть сьогодні під загрозою через ненаділення повноваженнями в.о. міністра енергетики або непризначення міністра енергетики. Розв’язання питання зараз знаходиться тут, у Парламенті… Чекаємо відповідного переголосування або голосування закону в новій редакції”, – зазначив він.
Шмигаль додав, що ветування відбулося через те, що “некоректно були виписані повноваження в.о. міністрів”, і вказаний законопроєкт “абсолютно не розблоковує роботу Міненергетики і залишає без можливості виплати зарплат всю енергетичну галузь”.
Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провів екстрене засідання щодо ветованого закону та повністю підтримав пропозиції Зеленського.
“По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення – схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради”, – зазначив Качура.
Варто зазначити, що тема вето на закон про конкурси на держслужбу стала предметом переписки заступника голови фракції “Слуги народу” Олександра Корнієнка та посла Європейського Союзу в Україні Матті Маасікаса. Корнієнко пояснював послу, що причиною вето є недостатні повноваження Вітренка:
- 16 лютого Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким поновлюються конкурси на зайняття посад державної служби. Його доповнили правками щодо “повноважень в.о. міністра”. У залі лунали заяви, що ці поправки вносяться під одну кандидатуру – в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про поновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.