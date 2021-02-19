У президента України Володимира Зеленського пояснили причини ветування законопроєкту про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби. Питання у глави держави викликали правки "щодо повноважень в.о. міністра".

Роз’яснення оприлюднила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський просить Верховну Раду вилучити із закону “норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною”.

“Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу. Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України”, – наголошується в повідомленні ОПУ.

На думку Зеленського, “якщо протягом тривалого часу нардепи не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства”.

Сьогодні під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді прем’єр Денис Шмигаль закликав нардепів підтримати пропозиції президента.

“Юрій Вітренко – перший заступник міністра енергетики, виконує обов’язки міністра енергетики. У мене буде велике прохання: вчора було накладено вето на відповідний законопроєкт, що не дало можливості в.о. міністра енергетики управляти міністерством. Зокрема, що дуже важливо, підписати річні бюджетні програми. А це означає, що виплата зарплат шахтарям стоїть сьогодні під загрозою через ненаділення повноваженнями в.о. міністра енергетики або непризначення міністра енергетики. Розв’язання питання зараз знаходиться тут, у Парламенті… Чекаємо відповідного переголосування або голосування закону в новій редакції”, – зазначив він.

Шмигаль додав, що ветування відбулося через те, що “некоректно були виписані повноваження в.о. міністрів”, і вказаний законопроєкт “абсолютно не розблоковує роботу Міненергетики і залишає без можливості виплати зарплат всю енергетичну галузь”.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провів екстрене засідання щодо ветованого закону та повністю підтримав пропозиції Зеленського.

“По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення – схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради”, – зазначив Качура.

Варто зазначити, що тема вето на закон про конкурси на держслужбу стала предметом переписки заступника голови фракції “Слуги народу” Олександра Корнієнка та посла Європейського Союзу в Україні Матті Маасікаса. Корнієнко пояснював послу, що причиною вето є недостатні повноваження Вітренка: