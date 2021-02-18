Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Як відомо, 16 лютого парламент 289 голосами прийняв у другому читанні проєкт закону №4531 про відновлення проведення конкурсів на державні посади. Конкурси були скасовані на період карантину (відповідний законопроєкт про зміни до держбюджету 2020 року ухвалив Парламент у квітні минулого року). За цей час понад 22 тисячі осіб було призначено без конкурсів (понад 10% загальної кількості держслужбовців).

Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначений закон підписав. Однак президент повернув його з пропозиціями, текст яких наразі не опублікований.

Під час розгляду законопроєкту до нього намагалися внести поправки, що розширюють повноваження виконувачів обов’язків міністрів. Одна з поправок мала повернути в.о. низку повноважень, зокрема право на призначення заступників і голів підприємств. У залі її провалили. У залі лунали заяви, що ці поправки вносяться під одну кандидатуру – в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

У результаті 321 голосом “за” була підтримана поправка №13 голови комітету ВР з питань економічного розвитку, нардепа-“слуги” Дмитра Наталухи. Нею частково розширюються повноваження в.о. міністрів. Також вона встановляє, що один і той самий виконувач обов’язків міністра не може обіймати посаду понад 60 днів.