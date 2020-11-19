Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера Парламенту Дмитра Разумкова щодо сприяння роботі народних депутатів та урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив стосовно доступного розмитнення авто на єврономерах.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію №22/105108-еп.

“9 листопада 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому було розглянуто низку зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктів щодо змін у податкових і митних правилах, які застосовуються до операцій з постачання в Україну та ввезення на митну територію України транспортних засобів”, – повідомив президент.

За його словами, серед проєктів законів, що розглядалися, – № 3704 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку” і № 3706 “Про внесення змін до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України”.

Глава держави розповів, що за результатами проведеного обговорення комітетом ВР ухвалено рішення підготувати доопрацьований законопроєкт та з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови Комітету Олександра Ковальчука із залученням до її роботи представників Кабінету Міністрів.

“Задля прискорення розв’язання проблемної ситуації та вироблення конструктивних рішень з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін мною надіслано звернення до Голови Верховної Ради Д. Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацювання необхідних законодавчих ініціатив”, – зауважив Зеленський.