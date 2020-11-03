Про це Зеленський написав у фейсбуці.

“Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але… Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків. Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось “геополітично порєшать”… Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду”, – написав Зеленський.

Такі вкиди з’являються не вперше, зазначає президент.

“Спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі. Потім так брехали про Україну та війну в Сирії. Тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі. І все роблять одні й ті самі люди. Невже ти не розумієш, навіщо це роблять?” – Зеленський запитав режисера.

Президент України порадив “правдиво відповісти самому собі на просте питання: кому вигідно брехати про війни і про Україну?” і частіше мити руки “після контактів з відомою пропагандою”.

“І все ж таки в мене є до тебе, Сарік, одне питання, яке саме зараз можна поставити… Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки… Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров… Подумай про це”, – порадив президент.

Варто зазначити, що у коментарях українці не зрозуміли, чому президент на своїй офіційній сторінці звертається до “людини, яку ніхто не знає”.

1 листопада Андреасян у своєму Instagram звернувся до Зеленського, заявивши, що Україна “постачає фосфорні бомби Азербайджану”, тому в української влади “руки в крові”. Нагадаємо, що актор Володимир Зеленський знімався в комедії Андреасяна “Службовий роман. Наш час”.