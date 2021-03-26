Про це президент повідомив у дописах на своїх акаунтах в соцмережах.

Як повідомлялося раніше, 26 березня незаконні збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Згодом стало відомо ім’я одного з загиблих — це підполковник Збройних сил України Коваль Сергій Васильович.

Президент висловив співчуття близьким загиблих та проінформував про наступні кроки.

“За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи. Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів “нормандського формату”. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами “нормандської четвірки”, — заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що від початку року спостерігається зростання ескалації ситуації на сході.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.