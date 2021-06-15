Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

“Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого президента України з прав дитини”, — йдеться в тексті указу.

Як відомо, 17 грудня 2014 року Микола Кулеба був призначений Уповноваженим президента України з прав дитини.

1 червня 2019 року Кулеба був перепризначений на цю ж посаду.

Крім того, президент призначив Дар’ю Герасимчук уповноваженою з прав дитини та дитячої реабілітації.

Решта  указів президента від 15 червня містять такі рішення:

  • звільнення Романа Семенченка з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України
  • призначення уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка радником з цього ж профілю
  • звільнення Валерія Сушкевича з посади уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю
  • призначення Тетяни Ломакіної уповноваженою президента з питань безбар’єрності
  • призначення Ольги Будник уповноваженою президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту

Також Зеленський увільнив Романа Лещенка, який наразі є міністром аграрної політики, від обов’язків уповноваженого президента з земельних питань.

  • Генерал-майора Збройних сил України, колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса звільнили з ЗСУ.