Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого з прав дитини.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

“Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого президента України з прав дитини”, — йдеться в тексті указу.

Як відомо, 17 грудня 2014 року Микола Кулеба був призначений Уповноваженим президента України з прав дитини.

1 червня 2019 року Кулеба був перепризначений на цю ж посаду.

Крім того, президент призначив Дар’ю Герасимчук уповноваженою з прав дитини та дитячої реабілітації.

Решта указів президента від 15 червня містять такі рішення:

звільнення Романа Семенченка з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України

призначення уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка радником з цього ж профілю

звільнення Валерія Сушкевича з посади уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю

призначення Тетяни Ломакіної уповноваженою президента з питань безбар’єрності

призначення Ольги Будник уповноваженою президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту

Також Зеленський увільнив Романа Лещенка, який наразі є міністром аграрної політики, від обов’язків уповноваженого президента з земельних питань.