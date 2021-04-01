Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви розвідки Міноборони та начальника Генерального штабу про розширення військової присутності Росії на тимчасово окупованих територіях.

Відповідний допис Зеленський опублікував у Facebook.

Президент заявив, що впродовж останніх місяців помітна ескалація ситуації на Донбасі. Він вкотре пов’язав це із санкціями України проти кума Путіна, очільника політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука.

“Санкції проти Віктора Медведчука, наша голосна та тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, що вторгся на Донбас і окупував Крим. Це зрозуміло”, — зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна “хотіла б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше”.

Стосовно нарощування військ Росії поблизу кордону України, президент назвав це “грою м’язами” та натякнув на провокаційний характер таких дій.

“Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій”, — заявив президент.