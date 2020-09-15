Про це йшлося на його спільній з федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцом пресконференції у Відні.
Під час заходу Курц зазначив, що отруєння Навального є замахом, який треба детально розслідувати. Зеленський наголосив, що позиції України є такою ж, як позиція європейських партнерів. Він назвав те, що сталося, замахом.
“Ми дійсно маємо спільну думку з приводу пана Навального і засуджуємо замах на пана Навального. Весь світ, мені здається, ми чекаємо на більш детальні речі з приводу цього замаху. Я вірю і ми чекаємо, що вони найближчим часом з’являться”, — заявив він.
Що відомо про отруєння Навального?
20 серпня вранці Навальний повертався на літаку з Томська в Москву. На борту йому стало погано, тому літак екстрено приземлився в Омську. Російського опозиційного політика Олексія Навального госпіталізували до реанімації, він був без свідомості.
Рідні опозиціонера прийняли рішення про продовження його лікування в клініці на території Німеччини. Омські медики спершу перешкоджали його транспортуванню.
Попри твердження транспортної поліції про те, що в крові опозиціонера Олексія Навального знайшли небезпечну отруту, омські медики це заперечували: вони заявили, що в сечі опозиціонера Олексія Навального не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.
22 серпня Навальний був транспортований до берлінської клініки “Шаріте”. За два дні там підтвердили, що політика отруїли.
27 серпня німецький журнал Der Spiegel і дослідницька група Bellingcat заявили,що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти токсином, за складом схожим на нервово-паралітичну речовину “Новачок”. Згодом це підтвердили німецькі фахівці.
10 вересня Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- Станом на 14 вересня опозиціонера відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Тепер політик в змозі сам встати з ліжка.
- 15 вересня Навальний вперше з моменту отруєння опублікував фото у соцмережах і написав, що вже дихає самостійно.