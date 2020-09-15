Про це йшлося на його спільній з федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцом пресконференції у Відні.

Під час заходу Курц зазначив, що отруєння Навального є замахом, який треба детально розслідувати. Зеленський наголосив, що позиції України є такою ж, як позиція європейських партнерів. Він назвав те, що сталося, замахом.

“Ми дійсно маємо спільну думку з приводу пана Навального і засуджуємо замах на пана Навального. Весь світ, мені здається, ми чекаємо на більш детальні речі з приводу цього замаху. Я вірю і ми чекаємо, що вони найближчим часом з’являться”, — заявив він.

Що відомо про отруєння Навального?