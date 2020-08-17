Про це президент написав у соцмережі Facebook.

Зеленський нагадав, що у грудні 2014-го неподалік палацу “Україна” невідомі спалили його автомобіль. Тоді поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.

“Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми “Схеми”, – написав Зеленський, зазначивши, що завжди захищатиме права кожного українця, незалежно від його особистого ставлення до президента.

“Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань”.

“І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків “хлопці, ви дожартуєтесь” – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування”, – рішуче заявив глава держави.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля працівника програми “Схеми”. Справу кваліфіковано як умисне знищення.

В результаті підпалу також пошкодження отримала і машина, яка була припаркована поруч.