Про це повідомили в Офісі президента.
Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.
28 грудня Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора. Того ж дня у ОГП повідомили, що направили президентові клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.
Конституційний суд України заявив, що президент порушить Конституцію, якщо відсторонить Тупицького на прохання Офісу генпрокурора.
Утім у вівторок, 29 грудня, Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це “заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи”.
В ОПУ зауважили, що клопотання ОГП скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, що передбачає, що посадові особи, призначені Президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює Президент.
Представник президента у КСУ Федір Веніславський запевнив, що ані Конституція України, ані закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ. Дії президента не суперечать Конституції, наголосив він.
“Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. [… ]Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці”, — сказав Веніславський.
- Нагадаємо, після гучного рішення КСУ щодо повноважень НАЗК та кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, Зеленський неодноразово виступав за перезавантаження суду.
- Раніше Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт, яким не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”. Від прийняття законопроєкту застерегли Венеційська комісія та GRECO.
- На початку грудня Зеленський попросив депутатів не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження КСУ.
- Однак він і досі вважає, що перезавантаження суду є необхідним, і має розпочатися саме з відставки Тупицького.