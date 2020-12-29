Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Про це повідомили в Офісі президента.

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

28 грудня Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора. Того ж дня у ОГП повідомили, що направили президентові клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.

Конституційний суд України заявив, що президент порушить Конституцію, якщо відсторонить Тупицького на прохання Офісу генпрокурора.

Утім у вівторок, 29 грудня, Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це “заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи”.

В ОПУ зауважили, що клопотання ОГП скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, що передбачає, що посадові особи, призначені Президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює Президент.

Представник президента у КСУ Федір Веніславський запевнив, що ані Конституція України, ані закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ. Дії президента не суперечать Конституції, наголосив він.

“Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. [… ]Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці”, — сказав Веніславський.