Президент України Володимир Зеленський запідозрив місцеву владу у махінаціях і вимагає провести повний аудит наявних тарифів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський доручив провести аудит заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку.

Насамперед повний аудит слід провести щодо тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом.

“Глава держави доручає заступнику керівника офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідального за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях стосовно завищених тарифів і тарифної політики в цілому”, – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що Кабінет міністрів України запропонував усім категоріям громадян можливість істотного зниження ціни на газ і опалення.

“Завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян. Нагадуємо, що якість управлінської роботи на місцях не може вимірюватися листуванням і спогадами в ЗМІ, а має конкретне вираження в платіжках”, – зазначили в ОП.