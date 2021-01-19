Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський доручив провести аудит заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку.
Насамперед повний аудит слід провести щодо тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом.
“Глава держави доручає заступнику керівника офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідального за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях стосовно завищених тарифів і тарифної політики в цілому”, – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що Кабінет міністрів України запропонував усім категоріям громадян можливість істотного зниження ціни на газ і опалення.
“Завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян. Нагадуємо, що якість управлінської роботи на місцях не може вимірюватися листуванням і спогадами в ЗМІ, а має конкретне вираження в платіжках”, – зазначили в ОП.
- 18 січня Кабінет Міністрів ухвалив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.