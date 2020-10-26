Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання про достовірність статистики тих, хто захворів і хто одужав”, – йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внесло зміни, згідно з якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативного тесту на COVID-19 не потрібно.