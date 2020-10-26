Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання про достовірність статистики тих, хто захворів і хто одужав”, – йдеться в повідомленні.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внесло зміни, згідно з якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативного тесту на COVID-19 не потрібно.
- В Україні станом на 26 жовтня зафіксовано 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали.