Відповідну заяву глава держави опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Зеленський закликав “не раз на місяць” демонструвати “гучну справу”, а системно показувати результат.

“Сподіваюся на те, що НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Офіс генерального прокурора все ж таки почують суспільство і тому працюватимуть значно швидше й продуктивніше для того, щоб викривати діяльність усіх шукачів вигод у владі. Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат. Конкретний. Чи ні? Чи ми забагато хочемо? Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових “посадок”. Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає”, – наголосив Зеленський.

Він також запевнив, що для чиновників, міністрів, депутатів “немає більше “криш”, прикриття, адміністративних можливостей”.

“Якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків з цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі… Коли ми йшли на вибори, ми обіцяли народу, що старі корумповані часи закінчаться. Що винятків не буде, особливих нема, виправдання не приймаються. Забули? Так швидко? Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати “винятком” з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало?”, – написав Зеленський.

У зв’язку з цим він звернувся до “всіх посадових осіб, депутатів”, зазначивши, що “за хабарництво буде дуже боляче”.