Зеленський вимагає від «Слуги народу» розпустити КСУ – аудіозвернення

Запис звернення є в розпорядженні видання LIGA.net.
Президент пояснив, що звертається до депутатів саме в такий спосіб, оскільки немає часу говорити з кожним з них особисто.
Зеленський вважає, що рішення КСУ поставили країну на грань катастрофи.
За його словами, нині в України є три можливі сценарії розвитку подій – або країна буде знову втягнута в кривавий хаос, або держава, як система прозорих правил, припинить своє існування, або нарешті стане потужною політичною силою.
“Скажу відверто: сьогодні мене особисто, як і кожного з вас, чекає останній бій – проти всього того, що повинно піти, зникнути, розчинитися в історії. Проти того, що не повинно заважати простим людям жити по справедливості”, – підкреслив Зеленський.
Він закликав нардепів зупинити “хаос який створює Конституційний суд за гроші”, інакше буде протистояння на вулицях, яке стане “жорсткою, але справедливою” відповіддю суспільства.
За словами Зеленського, його команді вдалося “шокувати стару корупційну політику”, але вона частково відновила сили.
Він попередив нардепів, що їх будуть спокушати грошима і привілеями, “навіть деякі депутати з нашої фракції, на жаль”.
Президент підкреслив, що в кожного депутата може бути своє бачення щодо того, в який бік потрібно рухатися, але зараз вони повинні разом показати, що є єдиною партією.
“Невже ви не бачите, що інші партії, які ще вчора повинні були піти в небуття, нині стоять і сміються? Може, доведемо, що ми набагато сильніші – тут і зараз візьмемо це”, – закликав Зеленський.
Він закликав свою партію до жорстких рішень по Конституційному Суду. На думку президента, для партії настав час показати єдність і готовність битися за себе і свою політику.
“Ми ведемо бій не проти Конституційного суду, а за імідж України, за її репутацію, за неповернення до минулого”, – заявив Зеленський.
Зеленський заявив, що за результатами рішення і голосування фракції будуть прийняті глобальні рішення.
“Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему. Час розмов закінчився, час вмовлянь і м’якості. Необхідно прийняти жорстке рішення по КСУ, обов’язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності”, – підкреслив президент.
“Чи готові ми поставити на кін смерть країни? А якщо ні – то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність”, – завершив звернення до депутатів від “Слуги народу” Зеленський.
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- Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.
- Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.