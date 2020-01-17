Президент Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

“Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися”, – наголосив він.

Крім того, Зеленський зазначив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

“У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні”, – сказав він.

Президент додав, що, за словами Гончарука, було декілька переговорів, і зустріч, з якої був оприлюднений перший уривок, тривала п’ять годин.

Зеленський також вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації.

Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.

Президент України Володимир Зеленський отримав заяву Прем’єра Олексія Гончарука для розгляду, хоча це не входить до його повноважень.