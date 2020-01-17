Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.
“Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися”, – наголосив він.
Крім того, Зеленський зазначив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.
“У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні”, – сказав він.
Президент додав, що, за словами Гончарука, було декілька переговорів, і зустріч, з якої був оприлюднений перший уривок, тривала п’ять годин.
Зеленський також вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації.
Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.
Президент України Володимир Зеленський отримав заяву Прем’єра Олексія Гончарука для розгляду, хоча це не входить до його повноважень.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.