Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба публічно розповів деталі того, як приймалося рішення про відтермінування проведення спецоперації з захоплення "вагнерівців".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Бурба спілкувався з журналістами і розповів їм, що за день до відправлення найманців він та заступник голови СБУ Руслан Баранецький мали намір доповісти про остаточний статус майбутньої операції президентові. Однак замість нього на зустріч прийшов очільник ОПУ Андрій Єрмак.

В розслідуванні також йдеться, що Єрмак наполягав на перенесенні, оскільки час проведення спецоперації збігався із часом, коли мали набути чинності нові домовленості щодо режиму тиші на Донбасі.

Тепер Бурба публічно розповів про цей епізод, а також озвучив додаткові деталі.

“Ми до нього (президента Володимира Зеленського — ред.) піднялися на четвертий поверх, нам було повідомлено помічниками, що буде з нами розмовляти голова Офісу. Ми провели розмову, нас було троє. Я, перший заступник [очільника СБУ] Руслан Баранецький та голова Офісу. Що відбулося? Відбулася доповідь про зміну обстановки, щодо наступного етапу. Тобто планова доповідь, яку ми робили по нашій спільній операції впродовж якогось часу. Дуже все просто. Нагадую, що у зв’язку з тим, що він (Єрмак — ред.) був допущений, делегований президентом я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку. Я отримав відповідь, що ця вказівка — президента. Тобто особа, яка була делегована, і перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента”, — розповів він.

Бурба також додав, що письмового наказу щодо перенесення спецоперації не було.

На уточнювальне запитання, чи мав Бурба виконувати в такому разі цю вказівку, колишній очільник ГУР МО відповів:

“Слушне питання. Спробую відповісти. Нагадую вам ще раз, що ми не можемо без команди президента до нього зайти. Тобто… четвертий поверх, є помічники, є охорона… І я від помічника отримав завдання: “Спустіться”. Людина приходить і каже: “Він делегований”. Не просто послухати.. Я від нього отримав вказівку про перенесення. У нас не було письмового наказу, у нас була особа, делегована президентом, яка була в матеріалі, чула доповіді, ми від нього отримали вказівку, вказівку президента України”.

Бурба зазначив, що може розповідати не все деталі, але інформацію з грифом “цілком таємно” отримала від нього парламентська Тимчасова слідча комісія щодо “вагнерівців”.

Також він висловив свою думку щодо такого рішення найвищого керівництва держави.

“З моєї суб’єктивної точки зору, операцію неможливо було переносити, тому що перенесення — один з варіантів, чому у нас відбувся провал”, — сказав Бурба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, де обговорюватимуть справу “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Крім цього, 9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

Попри це парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.