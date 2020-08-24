Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Euronews.
Зеленський додав, що він дуже хоче, щоб війна завершилася.
“Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити та вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску – ніхто такого не робив”, – пояснив він.
- Президент України Володимир Зеленський обіцяє провести військовий парад після повернення всіх тимчасово окупованих українських територій.