Президент України Володимир Зеленський вірить, що бойові дії на окупованому Росією Донбасі завершаться до кінця цього року.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Euronews.

Зеленський додав, що він дуже хоче, щоб війна завершилася.

“Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити та вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску – ніхто такого не робив”, – пояснив він.