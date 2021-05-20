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«Зеленський – вирок Україні»: в «ЄС» відреагували на заяву президента про Порошенка

В партії "Європейська Солідарність" відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він вже став “вироком” для свого попередника Петра Порошенка.

Четвер, 20 травня 2021, 15:06

Про це #Буквам повідомили у пресслужбі партії.

“Зеленський не вирок Порошенку. Зеленський особисто, його дилетантизм та некомпетентність – це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тисяч українців, які померли від COVID-19, Зеленський як особисто відповідальний за провал вакцинації став смертним вироком. І це лише за офіційними даними, які сфальшовані. А за даними Національної академії наук, Зеленський став смертним вироком для майже 150 тисяч людей”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що для Зеленського настав час нести відповідальність за власну діяльність.

“Порошенко вже два роки не президент. Для Зеленського настав час, особливо при тому обсязі абсолютної влади, якою він володіє, нести відповідальність за власну недолугу діяльність і злочинну бездіяльність, а не перекладати її на попередників, власний уряд чи міністрів”, – додали в партії.

“Зеленський сам по собі, країна сама по собі як паралельні прямі, які ніколи не перетинаються – загальне враження від його прес-конференції”, – резюмували в “ЄС”.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що вже став “вироком” для Порошенка.

Відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона про те, чи є у нього з Порошенком якісь домовленості, натякаючи на умовну недоторканність, Зеленський відповів:

“Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що сталося”.

За словами президента, Порошенко зробив багато серйозних і поганих речей за час своєї каденції, але від конкретики він ухилився.

Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.

  • Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
  • Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.
  • Президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.
  • Раніше Зеленський оцінив ймовірність того, що у його команді з’являться Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман.
Теги: Володимир Зеленський, вирок, Європейська солідарність, Петро Порошенко

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