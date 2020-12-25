Президент України Володимир Зеленський вважає, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький не може і далі займати свою посаду, а перезавантаження всієї системи КСУ має розпочатися саме з його відставки.

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню “Фокус”.

Так, Зеленський прокоментував конституційну кризу і майбутнє КСУ.

Відповідаючи на запитання, чи думає він про переформатування Конституційного суду в 2021 році, глава держави повідомив, що на це “дуже сподівається”.

“Дуже сподіваюся (на перезавантаження КСУ, – ред.). Я вважаю, Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок”, – зазначив Зеленський.

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Він також висловив думку, що Конституційний суд зараз є “державно-приватним партнерством”.

“Дуже багато років в Україні працює державно-приватне партнерство, яким я називаю Конституційний суд… Це коли є щось державне, але ним користуються якісь приватні структури. Тобто КС не є незалежним, хоча, згідно із законодавством, він має бути таким. Багато років на них, цих акціонерів КС, впливають гравці – як з бізнесу, так і з політики. У нашій країні політика – це іноді паралель із бізнесом. Поки що. Колись ми з цим покінчимо”, – заявив глава держави.

“Так ось, у нас з вами є ТОВ “Конституційний Суд”, де виконуючий обовʼязки – Олександр Тупицький. Вважаю, він перевищив свої повноваження. Я навіть не беру момент, коли вони одного главу змінили на іншого (йдеться про звільнення голови КСУ Станіслава Шевчука в травні 2019 року, – ред.). Це залишиться в історії. Але вони завжди працювали не за законами, за якими живемо ми з вами, а відповідно до їхнього особистого закону про приватний КС”, – додав Зеленський.

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На думку президента, судді КСУ перевищили свої конституційні повноваження.

“Почали вони з НАБУ. Почали мʼяко: своїм рішенням не зняли керівника, не закрили НАБУ, тільки поставили під сумнів, чи може президент призначати директора Бюро. Потім вони перейшли до НАЗК, після чого я зрозумів, що їх терміново треба зупинити… Після НАЗК ми знали, що буде далі – земля, мова, банки. Тобто все це – велика операція. Спеціальна вона чи ні, мене як президента не цікавить”, – наголосив він.

На думку Зеленського, його законопроєкт з пропозицією звільнити весь склад КСУ зупинив можливі наміри суддів Конституційного суду скасувати ті чи інші закони.

“Я звернувся до Верховної Ради щодо напрацювання законодавчих змін, тому що який би не був закон, напрацьований Радою національної безпеки і оборони, але дотепер жодна людина в Україні і світі не знайшла аналог вирішення цієї проблеми. Ми сиділи з РНБО і швидко шукали рішення. Немає альтернативи… Зрозумійте, ми зупинили цей процес. На сьогодні жодну з реформ не скасовано. І я вважаю, що це найголовніше”, – підсумував Зеленський.