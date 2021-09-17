Президент України Володимир Зеленський полетить 20 вересня до Вашингтона (США), де братиме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Про це під час брифінгу повідомив речник президента Сергій Никифоров.

“У понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський братиме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою”, – сказав він.

Окрім відвідування засідання Генасамблеї ООН, у Зеленського заплановано кілька двосторонніх зустрічей з лідерами інших країн, генеральним секретарем ООН, представниками бізнесу та української діаспори в США, а також — з представниками міжнародних організацій.

До цього в Офісі президента повідомляли ймовірність такого візиту Зеленського, однак точного рішення не було.