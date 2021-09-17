Про це під час брифінгу повідомив речник президента Сергій Никифоров.
“У понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський братиме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою”, – сказав він.
Окрім відвідування засідання Генасамблеї ООН, у Зеленського заплановано кілька двосторонніх зустрічей з лідерами інших країн, генеральним секретарем ООН, представниками бізнесу та української діаспори в США, а також — з представниками міжнародних організацій.
До цього в Офісі президента повідомляли ймовірність такого візиту Зеленського, однак точного рішення не було.
- У квітні президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.
- У 2019 році Кремль виступав проти включення США в переговори з Україною у “нормандському форматі”.
- Станом на вересень 2019 Україна не просила США приєднатися до “нормандського формату”.