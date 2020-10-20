У вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді із посланням.

Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.

Так, початок засідання заплановано на 10:00.

Спочатку із заявами і пропозиціями виступлять народні депутати.

Після цього заплановано виступ президента з посланням до ВР “про внутрішнє і зовнішнє становище України”.

У подальшому нардепи повинні розглянути проєкт постанови “Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз”.

Крім того, заплановано виступ міністра охорони здоров’я Максим Степанова щодо заходів протидії поширенню коронавірусу в Україні.