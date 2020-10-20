Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.
Так, початок засідання заплановано на 10:00.
Спочатку із заявами і пропозиціями виступлять народні депутати.
Після цього заплановано виступ президента з посланням до ВР “про внутрішнє і зовнішнє становище України”.
У подальшому нардепи повинні розглянути проєкт постанови “Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз”.
Крім того, заплановано виступ міністра охорони здоров’я Максим Степанова щодо заходів протидії поширенню коронавірусу в Україні.
- З 19 жовтня в Україні почало діяти новий карантинний поділ регіонів.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо буде понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, влада буде змушена запроваджувати жорсткий карантин.