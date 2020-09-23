Президент України Володимир Зеленський виступив за реформування Радбезу ООН через порушення суверенітету України "одним з постійних членів" РБ та його зловживання.

Про це йшлося в його виступі на 75-й щорічній сесії Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, ООН стала таким собі “програмним забезпеченням” світу в питаннях економічного розвитку, подолання бідності, мінімізації воєн та катаклізмів. Однак останнім часом система “все частіше починає давати збій – її атакують баги та віруси”.

Президент виступив за реформування Радбезу ООН у зв’язку зі зловживаннями “одного з постійних членів”.

“Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки. Україна братиме активну участь у процесі її реформування”, — сказав він.

Зеленський наголосив, що Радбез ООН має стати біль прозорим, збалансованим та ефективним органом.

На його думку, в інтересах ООН мати дієвий інструмент для випадків, якщо “хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена”. Такий статус та право має Росія.