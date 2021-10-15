Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО

Відповідний указ розміщено на сайті президента.
“Постановляю увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича – Голову Верховної Ради України (за згодою), вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Дмитра Разумкова”, — йдеться в указі за підписом глави держави.
Зауважимо, що відповідну заміну було здійснено напередодні засідання РНБО, запланованого на 16:00 15 жовтня. Брифінг за підсумками засідання анонсовано на 18:30.
Зміна спікера парламенту
У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Ще 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
На тлі новин про свою відставку Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів. Президент України Володимир Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.
Відставці передувало надсилання Разумковим законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
На посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка. Натомість Железняк та Лерос зняли свої кандидатури.
Кандидатуру Руслана Стефанчука підтримав 261 народний депутат.
- Тепер парламент має визначитися з новим віцеспікером парламенту. Дві парламентські фракції запропонували своїх кандидатів.