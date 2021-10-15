Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО

Напередодні чергового засідання Ради нацбезпеки і оборони президент України Володимир Зеленський вивів вже колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова зі складу інституції.

Відповідний указ розміщено на сайті президента.

“Постановляю увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича – Голову Верховної Ради України (за згодою), вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Дмитра Разумкова”, — йдеться в указі за підписом глави держави.

Зауважимо, що відповідну заміну було здійснено напередодні засідання РНБО, запланованого на 16:00 15 жовтня. Брифінг за підсумками засідання анонсовано на 18:30.

Зміна спікера парламенту

У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.