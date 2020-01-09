Президент України Володимир Зеленський візьме участь в міжнародному економічному форумі в Давосі, який відбудеться 21-24 січня.

Про це повідомила виконавчий директор “Центру протидії корупції” Дарина Каленюк, яка теж зареєструвалася на форум.

“З України зареєструвалося лише 6 учасників: 2 олігархи, менеджер ще одного олігарха, Президент, Міністр закордонних справ і якимось дивним боком я. З Росії – 66. Всі як на підбір, включно з Олегом Дерипаскою”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, окрім Зеленського та Каленюк, на форум поїдуть також Віктор Пінчук, Вадим Новинський, голова “ДТЕК” Максим Тимченко, міністр закордонних справ Вадим Пристайко.