Про це він сказав, виступаючи на з’їзді партії.
Зеленський зазначив, що партія починає новий етап.
“Ми визнали помилки і зробили висновки. Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків, як кажуть, і від випадкових людей. Є й такі. І ми готові рухатися далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю Facebook-бульбашкою або ґвалтом деяких журналістів, активістів, анонімних телеграм-каналів про “все пропало”, краще встаньте і підіть зараз. Хоча я вірю, що таких людей тут сьогодні немає”, – сказав він.
Президент також закликав “слуг народу” бути постійно на передовій реальних змін та зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, які імітують бурхливу діяльність.
“Потрібен осмислений підхід до політики і державного управління”, – резюмував він.
- Раніше позафракційний народний депутат Олександр Дубінський створив у Верховній Раді міжфракційне об’єднання.