Президент України Володимир Зеленський визнав, що в партії "Слуга народу" є "заслані козачки та випадкові люди".

Про це він сказав, виступаючи на з’їзді партії.

Зеленський зазначив, що партія починає новий етап.

“Ми визнали помилки і зробили висновки. Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків, як кажуть, і від випадкових людей. Є й такі. І ми готові рухатися далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю Facebook-бульбашкою або ґвалтом деяких журналістів, активістів, анонімних телеграм-каналів про “все пропало”, краще встаньте і підіть зараз. Хоча я вірю, що таких людей тут сьогодні немає”, – сказав він.

Президент також закликав “слуг народу” бути постійно на передовій реальних змін та зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, які імітують бурхливу діяльність.

“Потрібен осмислений підхід до політики і державного управління”, – резюмував він.