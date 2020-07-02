Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Відповідний документ № 3772 сьогодні з’явився на сайті ВР.

Проєкт постанови спрямований на розгляд керівництву Ради. Текст документа поки відсутній.

Проєкт постанови має розглянути фінансовий комітет, очолюваний нардепом від “Слуги народу” Данилом Гетманцевим.

Як відомо, напередодні Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина – політичний тиск на НБУ.

“Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – наголосив Смолій.

Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання Парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.

Як відомо, Смолій працює в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником голови НБУ (квітень 2014 – жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 – травень 2017).

У травні 2017 року Валерія Гонтарева написала заяву про відставку з посади голови НБУ. Виконуючим обов’язки голови став Яків Смолій. Він офіційно став очільником відомства в березні 2018 року.