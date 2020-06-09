У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Ініціатором документа № 3612 є президент Володимир Зеленський. Проєкт закону визначено як невідкладний.

Наразі текст законопроєкту на сайті поки відсутній. Документ спрямований на розгляд керівництву.

Варто зазначити, що законопроєкт про народовладдя було визначено на Банковій як один із ключових. Так, ще в серпні минулого року Володимир Зеленський, виступаючи в Парламенті, заявив, що одним із завдань нардепів є “впровадження народовладдя”.

У листопаді 2019 року глава держави анонсував, що найближчим часом Рада ухвалить закон, який “чітко встановить види і механізми референдуму, і нарешті дасть українцям право вирішувати долю того чи іншого дуже важливого для них питання”. На референдум, за словами Зеленського, будуть виносити питання продажу української сільськогосподарської землі іноземцям.

У грудні Зеленський озвучив п’ять складових “формули майбутнього” для нашої країни. За його словами, це в першу чергу мир, а також прозорі правила гри, інвестиції, якісна інфраструктура і народовладдя.

4 червня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про народовладдя може бути ухвалений у першому читанні ще до початку парламентських канікул.

Документ розроблявся групою під керівництвом першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука.