Президент України Володимир Зеленський зареєстрував в парламенті законопроєкт про зміни до законів про судоустрій, статус суддів, діяльності Верховного Суду та органів суддівського управління.

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 22 червня, Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3711 “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського управління”.

Проєкт закону був визначений Главою держави як невідкладний і того ж дня переданий на розгляд в комітети.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, під час його підготовки були враховані зауваження Конституційного суду, який кілька місяців тому скасував положення закону про діяльність органів суддівського управління, ініційованого Президентом Зеленським.

“Метою законопроєкту є приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, а також удосконалення процедури формування та діяльності органів суддівського врядування”, — йдеться в записці.

Що передбачає законопроєкт?

Законопроєкт передбачено внесення змін до:

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”;

Закону України “Про Вищу раду правосуддя”;

розділ II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України” Про судоустрій і статус суддів “та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління”.

Законопроєктом пропонується визначити порядок зарахування суддів Верховного суду та їх кваліфікаційної оцінки. Відповідно до документа, судді зараховуються до штату Верховного Суду у касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати Верховного Суду України, в якій судді здійснювали правосуддя,

Судді Верховного суду підлягають кваліфікаційній оцінці протягом одного року з дня зарахування. Порядок і методології кваліфікаційного оцінки таких суддів затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також законопроєкт встановлює порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

Новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 16 членів буде призначений Вищою радою правосуддя за результатами відкритого конкурсу. У конкурсі зможуть взяти участь юристи, які мають відповідний стаж професійної діяльності.

Відбір буде здійснюватися конкурсною комісією, куди будуть входити 3 людини з числа суддів або суддів у відставці (їх пропонує Радою суддів України) та 3 людини з числа міжнародних експертів (їх визначає Вища рада правосуддя на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій).

Як зазначив президент, такий підхід має забезпечити пропорційне представництво суддів та міжнародних експертів в процесі конкурсу, а це посприяє підвищенню довіри до його результатів.

Законопроєктом пропонується виключити статтю 28-1 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” по створенню і діяльності Комісії з питань доброчесності та етики.

“Ця пропозиція враховує правову позицію Конституційного Суду України, відповідно до якої “орган, установу, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією щодо цього конституційного органу” (Рішення від 11 березня 2020 року № 4-р/2020)”, — зазначено в пояснювальній записці.

Крім цього, пропонується виключити із Закону України “Про судоустрій і статус суддів” положення про встановлення максимальної кількості суддів Верховного Суду. Замість цього пропонується встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, ця функція покладається на Вищу раду правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України.

Також проєктом вилучаються із Закону № 193-IX положення щодо порядку проведення відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду, пов’язаного зі скороченням кількості суддів Верховного Суду.