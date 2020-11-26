Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту три законопроєкти щодо підтримки бізнесу під час дії карантину.

Йдеться про законопроєкти №4429, 4430, 4431. Що пропонує президент, розбирались #Букви.

Одноразова матеріальна допомога

Законопроєктом №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період дії карантину президентом пропонуються:

Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам. Це одноразова виплата держави у зв’язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками бізнесу та у зв’язку із втратою частини доходу фізичними особами – підприємцями, роботу яких було тимчасово припинено через карантин. Сума виплати — 8 тисяч гривень.

Одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання. Це одноразова виплата суб’єктам господарювання задля збереження робочих місць. Сума виплати — до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Одноразова компенсація суб’єктам господарювання. Це одноразова виплата суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування найманих працівників.

Для забезпечення викладених вище заходів президент пропонує використовувати гроші з COVID-фонду. Задля цього ним пропонується внести зміни до статті 28 закону “Про Державний бюджет” на 2020 рік (законопроєкт №4431), які дозволять таке використання грошей фонду.

Податкові зміни

Законопроєктом №4430 президент пропонує ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину.

Зокрема, пропонується списати податковий борг платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу не перевищує 3060 гривень і ще не був погашений.

Погашення податкового боргу платників податків — фізичних осіб, зокрема, самозайнятих осіб, що не перевищує 6800 гривень, відтерміновується до 29 грудня 2021 року.

Крім цього, передбачено списання пені та штрафів у разі самостійної сплати платниками податкових боргів у наступні пів року після набуття законом чинності.

Для платників єдиного податку першої групи передбачено звільнення від сплати за грудень 2020 року — травень 2021 року. При цьому такі періоди зараховуються до страхового стажу.

Щодо ліцензій та орендної плати

Для бізнесу, роботу якого було припинено через карантин, пропонується продовжити дію договорів на оренду державного та комунального майна до кінця карантину та на 1 місяць після, якщо такі договори закінчуються під час карантину.

Також пропонується скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна для бізнесу, діяльність якого була заборонена під час карантину.

Для тих, хто має ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, пропонується не застосовувати норму про анулювання ліцензій через несвоєчасну сплату платежів за неї під час дії карантину.

Наразі всі три законопроєкти, визначені президентом як невідкладні, передані на розгляд парламентських комітетів.