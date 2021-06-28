Про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради, повідомляють #Букви.

Документ визначено як невідкладний.

“За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку. Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради проєкт закону “Про великий Державний Герб України” і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою”, – сказав президент.

Фото: #Букви

За словами Зеленського, доповідатиме законопроєкт під час його розгляду перший президент України Леонід Кравчук.

Наразі Україна має лише малий герб – тризуб.

Кабінет Міністрів у вересні 2020 року на засіданні встановив 100 тисяч гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба.