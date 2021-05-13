Указ опублікований на сайті президента.

Президент постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Германа Галущенка, міністра енергетики України.

Перед цим в березні Зеленський увів до складу РНБО Михайла Федорова — віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України”.