Про це Зеленський повідомив під час урочистостей з нагоди Дня державного прапора.

Володимир Зеленський зазначив, що державний прапор України є однією з найбільших національних святинь, незмінним символом нашої вільної, демократичної, незалежної держави.

Президент нагадав, що синьо-жовтий прапор супроводжував визначальні події української держави: коли було проголошено соборність України понад 100 років тому, і зараз, коли українські військові підіймали український стяг над Донецьким і Луганським аеропортами та Авдіївською промзоною; коли звільняли Маріуполь, Лисичанськ, Мар’їнку, Слов’янськ, Краматорськ та інші землі українського Донбасу.

Зеленський згадав сержанта Сергія Михальчука – героя України, який загинув на Донбасі.

“Сьогодні я з велико шаною вручу орден “Золоту зірку” його сестрі. А четверта бригада оперативного призначення Нацгвардії України отримає почесне найменування ім. Героя України, сержанта Сергія Михальчука. Ми дякуємо всім, хто ціною власної безпеки та життя захищає українську державу та український прапор”, – сказав Зеленський.