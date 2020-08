View this post on Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #владимирзеленский #зеленский #президент #заслуженныйартистукраины