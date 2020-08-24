Нагороду Міхалок отримав під час урочистої церемонії на честь Дня Незалежності України.

Момент вручення він опублікував в своєму Instagram.

“Спасибі тобі, ти молодець!”, – сказав Зеленський під час нагородження.

“Президент України Володимир Зеленський вручив Сергію Михалку почесне звання “Заслуженого артиста України”. Вітаємо нашого художнього керівника! Слава Україні! Живе Білорусь!”, – написав Міхалок.

Сергій Міхалок – автор пісні “Воїни світла”, який став одним з гімнів української Революції Гідності. Також він неодноразово висловлювався проти чинної влади в Білорусі і зазнавав переслідування. З 2014 року живе в Україні.