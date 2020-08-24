Нагороду Міхалок отримав під час урочистої церемонії на честь Дня Незалежності України.
Момент вручення він опублікував в своєму Instagram.
“Спасибі тобі, ти молодець!”, – сказав Зеленський під час нагородження.
“Президент України Володимир Зеленський вручив Сергію Михалку почесне звання “Заслуженого артиста України”. Вітаємо нашого художнього керівника! Слава Україні! Живе Білорусь!”, – написав Міхалок.
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #владимирзеленский #зеленский #президент #заслуженныйартистукраины
Сергій Міхалок – автор пісні “Воїни світла”, який став одним з гімнів української Революції Гідності. Також він неодноразово висловлювався проти чинної влади в Білорусі і зазнавав переслідування. З 2014 року живе в Україні.
- Раніше шанувальники Міхалка були обурені його мовчанням і чекали реакції на протести в Білорусі. Співак відреагував через три дні після їх початку.