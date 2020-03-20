Про це Гордон заявив у відеозверненні на своєму Youtube-каналі.

Водночас журналіст опублікував посилання на повне інтерв’ю з Ілларіоновим.

У самому інтерв’ю російський економіст і колишній радник Володимира Путіна передрікає крах діючої української влади і безпосередньо Президента Володимира Зеленського.

“Він випадково потрапив на цю посаду. І найбільша проблема з ним, що він не по злобі, але як говорить прислів’я “благими намірами дорога в пекло вимощена”. Не розуміючи наслідків своїх дій, він обдурив, увівши в оману українське суспільство. Він пообіцяв українському суспільству те, що він не зможе йому дати“, – говорить він про Зеленського.

На думку Ілларіонова, своїми “діями і бездіяльністю” Зеленський завдає великої шкоди Україні.

На питання про те, чи є шанс у Зеленського, російський фахівець заявив, що 10 місяців було б вже досить для оволодіння мистецтвом державного управління, а також розуміння того, що потрібно робити.

“Минуло 10 місяців, жодної ознаки того, що він опанував елементарні ази державного управління і розуміння того, що його оточує, немає. Це означає, що він не в змозі навчитися. Це означає, що чим він буде довше перебувати на цій посаді, тим більше шкоди він завдасть Україні“, – вважає Ілларіонов.

Також екс-радник Путіна сказав, що на “нормандській зустрічі” в Парижі Президент України програв російському лідерові з рахунком “0:26”.

“Зеленський програв за всіма пунктами. Путін обіграв його за усіма можливими пунктами. Там немає жодного виграшу. Зеленський виявився слабшим, ніж Путін думав”, – пояснив він.

На думку Ілларіонова, Володимиру Зеленському сьогодні можна порадити тільки ніколи більше не вступати в переговори з Путіним ні за яких умов.

Крім того, економіст негативно відгукнувся і про результати роботи уряду Олексія Гончарука.

“Зниження промислового виробництва в Україні мінус 10%. За час дії уряду Гончарука”, – пояснив він.

Андрій Ілларіонов вважає, що Україні сьогодні потрібен перезапуск урядової системи.

“Потрібно починати з початку. З новою Ради. З нового Президента. Тому що продовження цієї команди просто буде з’їдати час України і українців. За цей час промисловість просяде ще далі. Ще кілька сот тисяч або мільйонів українців поїдуть на заробітки. А Путін почне ще одну операцію на Донбасі чи в іншому місці. Це просто втрата часу, втрата ресурсу, втрата найактивнішого ресурсу, який є. Це люди. Люди будуть виїжджати з України ще з більшою швидкістю. Ще менше талановитих, здібних, підприємливих, розумних людей буду т залишатися тут. І це означає, що відновлення України буде здійснюватися ще з великими труднощами”, – розповів фахівець.

Крім того, Ілларіонов порівняв чинного Президента України з останнім російським монархом Миколою Олександровичем Романовим.

“Ті, хто його (Імператора Миколу II – Ред.) знав, пишуть про нього дуже позитивно. Дуже людяний, душевний, який прагнув до миру, що став ініціатором створення Гаазького міжнародного суду. Він дійсно ненавидів війну, у нього були найкращі наміри. Чим він закінчив? Він не тільки не врятував власну країну, він не тільки не врятував мільйони людей, які загинули в кривавій м’ясорубці революції, громадянської війни та наступного терору, тому що прийшли бандити, які знищували мільйонами людей. Тому що Микола Олександрович не робив необхідного. Він не зробив навіть самого головного. Він не врятував навіть свою власну дружину, своїх власних дітей. Це ілюстрація того, що благими намірами вимощена дорога в пекло. Людина, яка не розуміє, що оточує його, не розуміє закономірностей політичного економічного і соціального розвитку. Людина, яка дійсно хоче блага, але не знає, як це зробити, що знаходиться на найвищій державній посаді, яка не приймає необхідних рішень, що приймає помилкові рішення, здатна привести до трагедій, які вразять мільйони людей”, – пояснив експерт.

На думку Ілларіонова, Зеленський “не знає навіть граней того, чого він не знає”.

У той же час економіст порадив українському уряду і суспільству тимчасово “забути” про Донбас, заморозивши конфлікт.

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