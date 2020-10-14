Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, глава держави в оточенні охорони поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в центрі Києва.

У церемонії взяв участь і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Крім того, Зеленський взяв участь у церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам. Трансляція заходу здійснювалася на офіційній Facebook-сторінці ОПУ.

“Сьогодні для кожного українця надзвичайно важливий і дійсно великий день – День захисника України. День відважних і незламних, день мужніх і непереможних. День тих, завдяки кому ми знаходимося тут, на своїй землі, під своїми прапорами, у своїй вільній і незалежній Україні” , – заявив Зеленський.

Він зазначив, що війна з Росією принесла Україні колосальні втрати, найбільш болючі з яких – життя людей. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Він також наголосив, що День захисника України – це не лише чоловіче свято.

“Нехай нікого не вводить в оману назва цього дня – це не лише чоловіче свято. Серед наших воїнів багато відважних і сильних жінок і дівчат, які нарівні з чоловіками можуть мужньо виконувати свій непростий обов’язок”, – заявив глава держави.

Зеленський також поінформував, що сьогодні поїде на схід України, де зустрінеться з українськими бійцями.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Фото: #Букви

  • У середу, 14 жовтня, в Україні святкують День захисника. У православних християн сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці.