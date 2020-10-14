У середу, 14 жовтня, з нагоди Дня захисника України президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої країни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, глава держави в оточенні охорони поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в центрі Києва.

У церемонії взяв участь і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, Зеленський взяв участь у церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам. Трансляція заходу здійснювалася на офіційній Facebook-сторінці ОПУ.

“Сьогодні для кожного українця надзвичайно важливий і дійсно великий день – День захисника України. День відважних і незламних, день мужніх і непереможних. День тих, завдяки кому ми знаходимося тут, на своїй землі, під своїми прапорами, у своїй вільній і незалежній Україні” , – заявив Зеленський.

Він зазначив, що війна з Росією принесла Україні колосальні втрати, найбільш болючі з яких – життя людей. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Він також наголосив, що День захисника України – це не лише чоловіче свято.

“Нехай нікого не вводить в оману назва цього дня – це не лише чоловіче свято. Серед наших воїнів багато відважних і сильних жінок і дівчат, які нарівні з чоловіками можуть мужньо виконувати свій непростий обов’язок”, – заявив глава держави.

Зеленський також поінформував, що сьогодні поїде на схід України, де зустрінеться з українськими бійцями.