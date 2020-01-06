Українці в соцмережах пишуть, що президент України Володимир Зеленський зустрічався з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вони знайшли схожість в інтер'єрах.

На це звернули увагу користувачі соцмережі Facebook.

“Я прям дуже сподіваюся, що народ не тримають за ідіотів. І дуже сподіваюся, що це просто схожий інтер’єр, і знімали не під час вечері в ресторані”, – написав Владислав Гапон на своїй сторінці в Facebook.

Він також порівняв фотографії готелю і зі зустрічі Зеленського з главою МЗС Оману.

Фото: Владислав Гапон / Facebook

#Букви перевірили фотографії готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel і дійсно знайшли схожість інтер’єрів meeting room в “комплектації” для обіду/вечері і фото із зустрічі з міністром.

Схожість в інтер’єрах є і з номерами готелю.

Варто також відзначити, що фотографії із зустрічі Зеленського дуже схожі на інтер’єр МЗС Оману. Відповідні фотографії опубліковані в оманських ЗМІ.

Oman Observer, одне з провідних англомовних видань Султанату Оман, повідомило, що з оманського боку раніше не було ніяких анонсів щодо візиту на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.