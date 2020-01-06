На це звернули увагу користувачі соцмережі Facebook.
“Я прям дуже сподіваюся, що народ не тримають за ідіотів. І дуже сподіваюся, що це просто схожий інтер’єр, і знімали не під час вечері в ресторані”, – написав Владислав Гапон на своїй сторінці в Facebook.
Він також порівняв фотографії готелю і зі зустрічі Зеленського з главою МЗС Оману.
Фото: Владислав Гапон / Facebook
#Букви перевірили фотографії готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel і дійсно знайшли схожість інтер’єрів meeting room в “комплектації” для обіду/вечері і фото із зустрічі з міністром.
Схожість в інтер’єрах є і з номерами готелю.
Варто також відзначити, що фотографії із зустрічі Зеленського дуже схожі на інтер’єр МЗС Оману. Відповідні фотографії опубліковані в оманських ЗМІ.
Oman Observer, одне з провідних англомовних видань Султанату Оман, повідомило, що з оманського боку раніше не було ніяких анонсів щодо візиту на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.
- Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.