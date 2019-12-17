Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Азербайджану підтримав реалізацію проєкту Південного газотранспортного коридору.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

“Україна підтримує реалізацію проєкту Південного газотранспортного коридору. Сьогодні ми домовилися вивчити можливість щодо його розширення. Це важливий фактор диверсифікації поставок газу європейським споживачам”, – сказав Зеленський.

Президент України також нагадав, що азербайджанська компанія SOCAR успішно працює в Україні і наголосив на необхідності розвитку транспортних можливостей двох країн.

“Слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну інфраструктуру. Ми погодилися активізувати співпрацю в міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезеннях”, – сказав він.

У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв також назвав переговори плідними. На його думку, серед азербайджанських підприємців спостерігається значний інтерес до України.