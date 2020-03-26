Про це повідомили в Офісі Президента.

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради України Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій “Слуга народу”, “Батьківщина”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Голос”, “Європейська Солідарність”, а також депутатських груп “За майбутнє” та “Довіра”.

Під час зустрічі президент обговорив з парламентаріями можливий порядок денний та закликав їх забезпечити присутність усіх депутатів на засіданні.

“Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи”, — зазначив Зеленський.

Зазначимо, наразі анонс позачергового засідання на сайті парламенту відсутній, порядок денний невідомий.