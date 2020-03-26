Про це повідомили в Офісі Президента.
Перед позачерговим засіданням Верховної Ради України Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій “Слуга народу”, “Батьківщина”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Голос”, “Європейська Солідарність”, а також депутатських груп “За майбутнє” та “Довіра”.
Під час зустрічі президент обговорив з парламентаріями можливий порядок денний та закликав їх забезпечити присутність усіх депутатів на засіданні.
“Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи”, — зазначив Зеленський.
Зазначимо, наразі анонс позачергового засідання на сайті парламенту відсутній, порядок денний невідомий.
- Раніше повідомлялося, що 26 березня мало відбутися позачергове засідання українського парламенту. Пізніше стало відомо, що засідання може відбутися в суботу, 28 березня.
- У фракції “Євросолідарності” повідомили, що готові прийти на позачергове засідання тільки в разі, якщо буде “чіткий порядок денний, узгоджений напередодні з усіма фракціями”.
- Після внесення до Верховної Ради законопроекту про неповернення “ПриватБанку” колишнім власникам стало відомо про раптову хворобу близько 25 нардепів від “Слуги народу”.