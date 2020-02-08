Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Папою Римським Франциском просив його молитися за мир.

Про це він написав у Twitter на особистій сторінці.

Також президент країни просив понтифіка про допомогу у звільненні українців, які перебувають в полоні на Донбасі, в Криму та Росії.

Зеленський підкреслив, що понтифік робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі.

“Понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після “Норманді” в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні”, – написав Зеленський.